В «ЛНР» хотят создать объединение «Юных Дзержинцев»

По задумке луганских коммунистов, члены организации будут искать в «республике» сторонников Украины

Активисты из ОО «Союза коммунистов Луганщины» и «МГБ ЛНР» строят планы по созданию молодежного объединения «Юный Дзержинец». Об этом в Facebook написал координатор «Информационного Сопротивления» Дмитрий Тымчук.

«К участию в деятельности этой структуры планируется привлекать «патриотично» настроенных молодых людей, которые должны выявлять сторонников Украины в учебных заведениях «ЛНР»», — говорится в сообщении.

Также планируется, что члены объединения будут осуществлять мониторинг интернет-ресурсов в поисках «неблагонадежных лиц». Их данные будут передаваться в силовые структуры «ЛНР».