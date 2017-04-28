Евгений Марчук: «Я считаю, что решение правильное»

Комментируя факт прекращения поставок электроэнергии на неподконтрольную Украине территорию, Евгений Марчук заявил: «Я считаю, что решение правильное».

Украина больше не может поставлять электроэнергию в оккупированные районы Луганской области. Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

Он заявил, что данное решение было правильным, хоть и породило волну обсуждений в российских медиа и СМИ в так называемой «ЛНР». Было бы странно, что предприятия, которые больше не подчиняются Украине, продолжали бы реализовывать свою продукцию за границу через украинскую торговую палату. Эксперт заявил, что неправильно поставлять энергию для выроботки продукции предприятиям, которые не имеют никаких отношений с украинским бюджетом.

Евгений Марчук отметил также дискуссионные вопросы, связанные с изоляцией Донбасса. «Я бы некоторые нюансы объяснил на опережение», — прокомментировал специалист, еще раз подчеркнув при этом правильность принятого решения.

Тем временем, уже стало известно, сколько России придется заплатить за электроэнергию, которую та собирается поставлять в ОРЛО. Эксперты озвучивают цифру в 3 миллиарда рублей.