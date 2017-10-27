Старобельский суд оставил Ефремова под стражей

Судьи посчитали, что находящийся на свободе Ефремов может помешать установить истину

Старобельский районный суд Луганской области отказался изменить меру пресечения экс-главе парламентской фракции «Партии регионов» Александру Ефремову на другую, не связанную с арестом. Об этом говорится в постановлении суда 26 октября, передает УНН.

В заявленном ходатайстве об изменении Ефремову пресечения сторона защиты отмечала об отсутствии рисков, по которым их подзащитный не будет выполнять возложенные на него судом обязательства, а также привела суда ряд решений Европейского суда по правам человека. Среди них фигурировало и решение по жалобе Юрия Луценко.

В свою очередь суд признал приведенные защитой доводы безосновательными и «не относящимися к уголовному производству». В частности, в судебном решении отмечается, что «по отношению к Ефремову открыто 5 уголовных производств, 3 из которых относятся к категории особо тяжких» и «до настоящего времени существующие риски (что Ефремов, находясь вне решеткой будет влиять и препятствовать установлению истины) не уменьшились «. Кроме того, суд обратил внимание на тот факт, что подсудимому ранее был продлен срок содержания под стражей до 20 ноября и этот срок не истек.

«Суд считает необходимым в удовлетворении ходатайства адвоката Солодко отказать. Постановление обжалованию не подлежит», — говорится в решении суда.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10:00 14 ноября.

Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ефремова в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом) (ч.3 ст.110) (совершение действия с целью изменения территориальных границ Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий) ч.1 ст 258-3 (создание или участие в террористической организации), ч.3, 5 ст.27 (организация преступления), ст.341 (захват государственных или общественных зданий) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя «Партии регионов» Александра Ефремова на 60 дней.