В «ДНР» создали свою «единую энергопоставляющую компанию»

Компания была создано на основе «отжатых» у Ахметова предприятий

«Власти» так называемой «ДНР» заявляют, что создали «единую энергопоставляющую компанию» на основе предприятий, отобранных у украинского бизнесмена Ритата Ахметова. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что ранее «отжатые» боевиками предприятия ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ООО «ДТЭК Высоковольтные сети», ООО «ДТЭК Сервис» и ООО «Электроналадка» вошли в состав так называемой «региональной энергопоставляющей компании».