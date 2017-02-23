Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса

Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил ряд своих мер по урегулированию конфликта на востоке Украины

«Включить в переговоры в рамках «нормандского формата» представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса», — написал Янукович в открытом послании, направленном лидерам Польши, Франции и Германии, руководителям общественных организаций, президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу, — сообщает Интерфакс.

Янукович предложил «инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане согласно пункту 4 Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года».

Кроме того, он призвал потребовать от украинской власти допустить представителей спецкомиссии Совета Европы и представителей нынешней украинской оппозиции к проведению мониторинга расследования «преступлений, совершенных в Украине с 2014 года по настоящее время».

«Потребовать от украинской власти начать реальное расследование убийств и других тяжких преступлений, совершенных на Майдане против правоохранителей, выполнявших свои обязанности по поддержанию общественного порядка и защите конституционного строя Украины. Также потребовать от украинской власти отменить закон Украины «О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании некоторых законов Украины такими, которые утратили силу» №743-VII от 21 февраля 2014 года», — говорится в тексте послания.

С 28 ноября 2016 года Янукович является Украине подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. На днях главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что обвинительный акт по делу о госизмене Януковича будет передан в суд 14 марта.