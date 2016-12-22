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Янукович признал, что «Беркут» превысил полномочия при разгоне Евромайдана


Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что «Беркут» превысил полномочия при разгоне Евромайдана 30 ноября 2013 года.

Об этом  он сказал во время допроса в суде, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Студентов тогда на Майдане уже практически не было, там были единицы. Но на Майдан подошли радикалы и начали провоцировать «Беркут». «Беркут» превысил, я сказал бы так, на мой взгляд, свои полномочия, но это моя точка зрения и ее надо было подтвердить расследованием», — рассказал Янукович.

Напомним, в ночь на 30 ноября 2013 года сотрудники «Беркута» силой разогнали студентов на Майдане Независимости. В результате пострадали десятки человек.

В ГПУ сообщали, что в причастности к незаконному насильственному разгону сообщено о подозрении 15 лицам, 9 из которых находятся в розыске.

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