На дороге, по которой должен был двигаться автомобиль Захарченко, прогремели взрывы

На трассе, ведущей к «Саур-Могиле» по пути следования кортежа Захарченко сработало несколько взрывных устройств

Взрывы произошли на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Происшествие случилось на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила», где 8 мая были запланированы мероприятия, посвященные Дню Победы. «Донецкое агентство новостей» сообщает, что по этой же дороге должен был двигаться автомобиль главы руководителя незаконной организации «ДНР» Александра Захарченко.

Источник сообщает, что взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу незадолго до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами и сам глава «республики». В сообщении говорится, что пострадавших нет.

Сепаратистский сайт, ссылаясь на свои источники, не исключает, что в данном районе могут находиться и другие взрывные устройства, поэтому местность обследуется саперами.

В «ДНР» поспешили обвинить во взрывах украинскую сторону: «Украина сделала нам «подарок». Шесть взрывных устройств сработало, одно разминировали, два не взорвались», — заявил Захарченко.

При этом в так называемой «администрации республики» подчеркивают, что знали о готовящемся покушении.