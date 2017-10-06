В оккупированном Перевальске взрыв уничтожил две квартиры в двухэтажном доме

«МЧС ЛНР» считает, что взрыв произошел из-за утечки бытового газа. В результате инцидента пострадала пенсионерка

Пожилая женщина пострадала при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Перевальске, из дома временно отселены 16 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили сепаратистские СМИ со ссылкой на «МЧС ЛНР».

В источнике говорится, что вчера, 5 октября в 16.00 на линию 101 г. Перевальска от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что по ул. Стаханова произошел взрыв. Спасатели по прибытию на место происшествия установили, что в квартире на 2-м этаже 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома произошел взрыв, предположительно бытового газа. В результате чего произошло обрушение стен в кв. №8, №7, разрушены крыша, перекрытие над кв. №8, а также перекрытие, межквартирная перегородка в нежилой квартире №7. Коммунальщики отключили дом от газа, электро- и водоснабжения

Отмечено, что на месте взрыва пострадала 79-летняя хозяйка квартиры №8. В состоянии средней степени тяжести с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб основания черепа, ожог лица 2-й степени была госпитализирована в травматологическое отделение горбольницы Перевальска.

Кроме того, из дома было эвакуировано и временно отселено 16 человек, в том числе 3-е детей. Квартиры №7 и №8 нуждаются в полном восстановлении; №3, №4, №5, №6 будут обследованы экспертной комиссией на предмет дальнейшей эксплуатации.