В центре Донецка произошел взрыв

По предварительной версии донецких силовиков, взорвался бытовой газ

В центре Донецка прогремел взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома. Сайт dnr-live отмечает, что это произошло в районе парка Щербакова по адресу Красноармейская, 84.

Один из пострадавших – мужчина, живший в одной из квартир. У него травма ноги, медики оказывают ему первую помощь. Вторая пострадавшая – женщина. Спасатели эвакуируют ее из квартиры через окно при помощи специального автомобиля МЧС. После взрыва в подъезде образовались завалы, поиск пострадавших продолжается.

Повреждено остекление дома и нескольких квартир, на месте работают бригады спасателей и сотрудники силовых ведомств «ДНР».

Как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», причиной чрезвычайного происшествия стал взрыв газа.

«Получена предварительная информация, что это был взрыв бытового газа», — сообщил ресурс со ссылкой на свои источники в «силовых ведомствах».