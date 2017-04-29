Плотницкий отрицает возможность взаимодействия с Украиной

Глава так называемой «Луганской народной республики» отверг возможность взаимодействовать с Украиной, пока там не сменится власть.

Об этом 28 апреля глава луганских боевиков заявил на встрече со студентами оккупированного Луганского государственного медицинского университета. Сообщения об этом появилось в сепаратистских СМИ.

Отвечая на вопрос студента, возможно ли почтовое сообщение между Луганском и Украиной, Плотницкий обвинил украинскую сторону в блокировке почтовых грузов. Глава так называемой «народной республики» добавил при этом, что во время активных боевых действий некоторые люди перевозили грузы с украинской территории, но в них находили боеприпасы.

«Все говорит о том, что до тех пор, пока в Украине не сменится власть, мы не сможем взаимодействовать и жить, даже как соседи», — заключил Плотницкий.