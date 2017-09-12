Кабмин хочет изменить механизм начисления выплат для переселенцев

ВПЛ будут вправе получать выплаты через другие банки и избавятся от двойного контроля

Кабинет министров Украины планирует внести изменения в механизм получения выплат переселенцами. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбар.

Он отметил, что сейчас разрабатывается проект постановления, которое изменит механизм контроля выплат пенсий и социальных выплат.

Планируется, что Ощадбанк останется банком-оператором, но выплаты можно будет получать и через другие банки. Также планируется избавиться от двойного контроля в процессе идентификации.

Проверку переселенцев социальные службы смогут осуществлять по месту работы. Для этого работающие переселенцы должны будут предоставить в управление соцполитики справку с места работы. Аналогичный механизм может быть задействован для тех, кто проходит военную службу.

Кроме этого, по словам Шамбира, постановление внесет изменения в процесс доставки пенсий и выплат для людей с инвалидностью.

В июне 2017 года президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект о начислении пенсий жителям неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Спустя месяц в Раде был зарегистрирован проект закона об изменениях в законах Украины о начислении пенсий отдельным категориям граждан.

Законопроект регламентирует, что Пенсионный фонд не может отказать в выплате пенсий, ссылаясь на невозможность проверить документы о праве на начисление, в случае отсутствия документов для начисления выплаты осуществляются на основе данных ПФУ и реестра зарегистрированных лиц. Начисленные пенсии, не полученные из-за последствий конфликта, выплачиваются без ограничения времени.