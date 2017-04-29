В ЛНР будут отдыхать на день меньше, чем в Украине

2-е мая в «ЛНР» объявлено рабочим днем

Минсоцполитики так называемой «ЛНР» проинформировало о выходных и рабочих днях на майские праздники. 2-е мая, которое традиционно в Украине считается выходным, в «народной республике» будет обыкновенным рабочим днем.

Это связано с тем, что календарь праздничных событий на оккупированных территориях составлялся по российскому образцу, где 2-е мая выходным не является.

Напомним, что в Украине уже обсуждались законодательные изменения дат праздников и выходных, но они так и не вступили в силу.