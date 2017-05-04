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Опубликовано видео момента взрыва машины ОБСЕ на Луганщине


Взрыв машины

Радио Свобода опубликовало видео, где зафиксирован момент подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на придорожном взрывном устройстве. Взрыв случился, когда транспортное средство с наблюдателями мониторинговой миссии двигалось на территории, подконтрольной группировке «ЛНР».

«Видео, снятое с северной стороны от места инцидента, показывает две машины миссии ОБСЕ за несколько секунд до взрыва, затем камеру встряхивает — и изображение розфокусирывается, после чего видно густой черный дым», — сообщается в источнике.

По информации корреспондента Радио Свобода Кристофера Миллера, запись редакция получила от «источника с украинской стороны». По его данным, дорога, на которой случился взрыв, редко используется гражданским населением из-за близости к линии соприкосновения. В расширенной версии видео видно третью машину, которая едет по этой дороге через 9 минут в направлении взрыва.

Специалисты специальной мониторинговой миссии заявили, что, по их мнению, происшествие не было несчастным случаем, и что на неподконтрольной территории было заложено взрывное устройство.

Напомним, что 23 апреля в районе села Пришиб (населенный пункт, не подконтрольный украинской власти) на взрывном устройстве подорвался автомобили СММ ОБСЕ. В результате погиб один из наблюдателей – американец Джозеф Стоун.

Боевики их группировки «ЛНР» обвинили в подрыве «украинскую диверсионно-разведывательную группу». При этом разные СМИ озвучивали разные причины взрыва.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв авто СММ ОБСЕ – это попытка Москвы и боевиков запугать международных наблюдателей.

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