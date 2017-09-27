Следить не будем, но персональные данные сохраним, — группировка «ДНР»

Операторов, предоставляющих услуги Интернет в ОРДО обязали хранить фамилию, имя и номер телефона пользователей

В «ДНР» распорядились взять на учет всех интернет- пользователей на оккупированной части Донецкой области. Об этом идет речь в «рекомендательном письме» так называемого «министерства связи».

В этом письме операторам, предоставляющим услуги Интернет, «рекомендуется» производить сбор и хранение учетных данных абонентов, данных об их сеансах выхода в сеть Интернет, «а также иной информации, позволяющей ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с определенным физическим или юридическим лицом».

Боевики объясняют необходимость контроля пользователей Интернета «значительным количеством» запросов в «министерство связи» от «правоохранительных органов республики».

«Мы рекомендуем в течение шести месяцев хранить минимальную информацию. Это фамилия, имя, отчество, электронный адрес и контактный номер телефона. Если к нам обращаются правоохранительные органы с каким-то определенным IP-адресом, и у них есть подозрения, что это лицо может быть причастно к каким-либо правонарушениям, то мы по IP-адресу, при хранении такой информации, можем обратиться с запросом к операторам и идентифицировать кто это», — пояснил «директор департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций министерства связи» Игорь Халепа в комментарии для сепаратистских СМИ.

По его словам, сбор и хранение информации о пользователях сети Интернет — мировая практика: «Введение этой процедуры в Донецкой Народной Республике — еще один шаг на пути развития нашего государства», — резюмировал он.