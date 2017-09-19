Захарченко: выборов президента Украины в «ДНР» не будет

Лидер боевиков заявил, что даже если оппозиция добьется досрочного проведения выборов, «ДНР» не признает их

Выборы президента Украины на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области проводиться не будут, заявил глава «ДНР» Александр Захарченко. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

«В этот раз – не пройдет. Мы всему миру докажем, что украинских выборов на нашей территории не будет. Так что Киеву придется выбирать. Либо признать, что выборы проходят на части той территории, которую они считают своей, и, соответственно, признать свою власть ограниченно легитимной. Либо признать ДНР и ЛНР, и тогда уже проводить выборы на «всей территории», но только своего государства – без нас», – сказал Захарченко.

Кроме того он заявил, что не позволит сделать вид, что выборы прошли и на подконтрольной «ДНР» территории, если оппозиция в Украине сможет добиться их досрочного проведения.

Отметим, что очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.