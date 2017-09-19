Молодежь Луганска играла в квест «Все для фронта»

Более 260 студентов и школьников из ОРЛО приняли участие в военно-патриотической игре, которую привезли из России

Студенты и школьники из разных городов и районов оккупированной части Луганской области приняли участие во Всероссийском историческом квесте «1943. Все для фронта». Мероприятие прошло в сквере имени Героев «Молодой гвардии». Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

«Такой квест мы проводим не в первый раз. Мы проводим его с начала предыдущего года. Были еще 1941 год, 1942 год, и вот мы пришли к 1943, посвященном вкладу тружеников тыла в великую победу», — расскала председатель Совета молодежных и детский объединений Луганщины (СМДОЛ), который является координатором квеста в Луганске, Александра Куценко.

Она сообщила, что в мероприятии приняло участи е более 260 человек – 32 команды из всех городов ОРЛО.

«Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Сценарий традиционно основан на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны. Команды погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило труженикам тыла достижение той самой великой победы», — добавила Куценко.

Участница квеста, студентка так называемого «Луганского строительного колледжа» Любовь считает, что подобные мероприятия являются данью памяти солдат, защищавших свою землю от фашизма в годы Великой Отечественной войны.

«Это в честь памяти наших дедов, которые за нас воевали, отдавали свои жизни. Это очень правильное решение было придумать такой всероссийский квест», — отметила студентка.

«Мы прошли полевую почту, это задание с письмами, мы даже собирали сегодня самолеты. Нам была дана схема, мы собрали и самолеты полетели на довольно-таки большую дистанцию», — рассказала Любовь.

В сообщении говорится, что ранее моложёная организация уже проводила квесты «1942. Партизанскими тропами», «Битва за Москву», «Битва за Севастополь» и другие игры на историческую тематику.