Незаконная организация «ЛНР» в селе Роскошное под Луганском провела соревнования по военной подготовке для детей.

Школьники продемонстрировали свои умения в стрельбе, ориентированию по карте, прохождению минного участка, метанию гранат и продвижению по полосе препятствий.

«Во время Украины эти традиции были нарушены», – рассказывают организаторы соревнований «Луганскому информационному центру».

Как отмечает источник, подобные военно-тактические игры проводятся на оккупированных территориях не впервые и с каждым годом приобретают все большую популярность.