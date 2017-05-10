Хорошие дороги или электричество в домах: МВОТ обговорили вопрос о транспортировке угля

В Министерстве временно оккупированных территорий обговорили проблему транспортировки угля по контролируемой территории на Луганскую ТЭС

Проблема поставок энергетического угля по территории Луганской области возникла сразу после оккупации ОРЛО. Луганская теплоэлектростанция в городе Счастье нуждается в топливе, но его транспортировка связана с многочисленными проблемами. Пути их решения обговаривались 4 мая на межведомственном совещании в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Захват украинских предприятий на неподконтрольной украинскому правительству территории привел к остановке транспортировки ряда грузов через линию столкновения. В частности, сейчас существует проблема поставок энергетического угля по подконтрольной территории железнодорожным транспортом на Луганскую ТЭС.

На сегодня рассматривается возможность осуществления поставок угля на теплоэлектростанцию ​​с помощью крупногабаритных автомобилей. Но такое решение может привести к тому, что грузовики испортят дорожное покрытие области. При этом вынужден ремонт дорог будет дополнительной нагрузкой на бюджет области. Сейчас Украина должна определиться может ли она привлечь дополнительные источники финансирования ремонтных работ данных автодорог», — говорится в сообщении пресс-центра.

Кроме того, на совещании обсуждались и другие вопросы по обеспечению надлежащей работы объектов жизнеобеспечения на территории Луганской области. В частности, обговаривалось обеспечение стабильной работы электросетей Луганской области в составе Объединенной энергетической системы Украины. Поскольку ранее энергосистема Луганской области работала в режиме «энергоострова» и ни была синхронизирована с Объединенной энергетической системой страны.

Напомним, в данный момент украинская электроэнергия в ОРЛО не поставляется.