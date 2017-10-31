Волкер не будет обсуждать миротворческую миссию с «Л-ДНР»

Представитель США заявил, что Минские соглашения заключались между Россией, Украиной и ОБСЕ

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что условия миротворческой миссии не будут оговариваться с группировками «ЛНР» и «ДНР». Об этом он сказал в интервью «Громадському».

«Думаю, относительно этого (участия «ДНР» и «ЛНР» в процессе размещения миссии – ред.) вопрос решен: Минские соглашения – между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея – восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», – сказал Волкер.

Ранее сообщалось, что украинская сторона настаивает на том, что миротворцы должны контролировать всю территорию Донбасса, включая российско-украинскую границу.

В ответ на это, российская сторона настаивает, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Совбез ООН развернуть миротворческую миссию на Донбассе в кратчайшие сроки. Он назвал российское предложение по размещению миротворцев на Донбассе попыткой легализовать и заморозить конфликт.