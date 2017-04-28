Во сколько России обойдется обеспечение Луганска электричеством?

Специалисты оценили расходы по обеспечению ОРЛО электричеством в 3 миллиарда рублей

В ночь на 25 апреля «Укрэнерго» отключило от электроснабжения неподконтрольные Украине территории Луганской области. Причиной стала длительная неуплата поставляемой электроэнергии. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Долг так называемой «ЛНР» составил 97,4 млн долларов, сообщаю «Ведомости».

В России уже подсчитали, что на обеспечение оккупированной территории Луганской области придется потратить 3 миллиарда рублей в год. При этом остро встает правовой вопрос: официальная поставка электроэнергии в ОРЛО повлечет за собой санкции, поэтому расходы будут списываться как потери в электросетях. Так единственный экспортер электроэнергии из России «Интер РАО» уже заявил, что не имеет отношения к подключению оккупированных территорий к своим энергосетям.

На одном из сепаратистских сайтов импорт электроэнергии с территории России в ЛНР уже назвали шагом в «рамках оказания гуманитарной помощи населению ЛНР».

Напомним, что споры о том, стоит ли отключать от энергоснабжения оккупированную территорию за неуплату, происходили давно.