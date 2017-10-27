В «ЛНР» подростку дали 17 лет за «шпионаж»

Фаната футбольного клуба «Заря» обвинили в надругательстве над «государственными» символами «ЛНР». Родители пленника надеются на обмен

Группировка «ЛНР» назвала фаната футбольного клуба «Заря» Владислава Овчаренко украинским шпионом и приговорила к 17 годам тюрьмы. Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

«Вчера в Луганске 17 лет строгого режима дали Владу Овчаренко. Мне позвонили его родные. Незаконный суд оккупантов признал парня виновным в шпионаже в пользу Украины ст. 335 УК т.н. ЛНР. Он настоящий Герой. Даже под пытками не сменил своей позиции. Для Влада Луганск это Украина. А не забыла ли о нем родная страна? Близкие обеспокоены, что переговоры об освобождении Овчаренко совсем затихли. Прошу репост. Нужно вытягивать парня», — написал он.

Ранее сообщалось, что «МГБ ЛНР» завершило расследование уголовного дела против болельщиков луганского футбольного клуба «Заря» Владислава Овчаренко и Артёма Ахмерова. Молодые люди были задержаны за «попытки подрыва конституционного строя республики и дискредитации государственной власти ЛНР». Молодых людей обвиняют в государственной измене, шпионаже и надругательстве над «государственными» символами «ЛНР». За это в «республике» предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Также напомним, что в ноябре 2016 года «МГБ ЛНР» объявляли о выявлении группы фанатов-ультрас «Зари», которые якобы занимались подрывной деятельностью на территории «ЛНР».