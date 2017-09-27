В Луганске покончила с собой 17-летняя помощница пропагандиста Грэма Филлипса

Информационное сопротивление сообщает, что девушка выпрыгнула из окна 5 этажа общежития

25 сентября в Луганске из окна пятого этажа общежития №4 так называемого «ЛНУ имени Тараса Шевченко» выпала девушка. Об этом сообщает «Информационное сопротивление».

Сообщается, что из окна своей комнаты выпала 17-летняя студентка 1-го курса Щербак Вера Петровна. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте. Представители «МВД ЛНР», которые прибыли на место трагедии, установили, что это – самоубийство. Официально было заявлено, что однокурсники и знакомые покойной, неоднократно слышали от нее о намерении покончить жизнь самоубийством. В то же время, родственники и близкие подруги погибшей отрицают, что Вера Щербак стремилась свети счеты с жизнью.

Позже выяснилось, что погибшая девушка с 2016 года фигурирует базах сайта «Миротворец», где ее называют пособницей боевиков и помощницей антиукраинского пропагандиста Грэма Филлипса.

На странице погибшей в социальной сети пропагандист Грэм Филлипс уже выразил соболезнования родственниками Веры.