Позитивные люди в оккупации

Среди тех, кто пострадал от конфликта на Донбассе, есть особые группы людей, которые и до войны находились в уязвимом положении. Это люди с инвалидностью, лесбиянки и геи, некоторые этнические меньшинства. Они оказались куда более уязвимом положении теперь.

Но об их проблемах хотя бы пишут. А вот о ВИЧ-позитивных людях, которых коснулась война, публикаций значительно меньше.

Александр Белокобыльский, «РГ»

Сколько ВИЧ-позитивных на Донбассе – неизвестно

Донбасс еще до войны был одним из самых проблемных регионов Украины в смысле ВИЧ. Донецкая область была на первом месте в стране – здесь живет с вирусом иммундодефицита около 10 тысяч человек. Точнее, – «жило», это довоенные цифры. Сколько сейчас – точно неизвестно.

– Порядка 3 тысяч человек – активная диспансерная группа (люди, которые хотя бы один раз в год посетили СПИД-центр) на подконтрольной правительству территории. Из них на сегодня 1,5 тысячи человек на лечении антиретровирусной терапии (АРТ). Сколько на неподконтрольной – точно сказать сложно. По логике, если до войны было порядка 10 тысяч всего, то – порядка 6-7 тысяч на той стороне, – говорит Наталия Безелева, руководитель общественной организации «Клуб «Світанок».

«Клуб «Світанок» – одна из старейших в Украине общественных организаций, которая и объединяет ВИЧ-позитивных людей, и оказывает им помощь. До войны он находился в Донецке, теперь – в новом областном центре, Краматорске.

Она уточняет, что надежной статистики на самом деле нет и по подконтрольной территории. Это связано с большой миграцией. Часть людей, живущих с ВИЧ, выехали из ОРДО, но по новому месту жительства на учет не встали.

– Это связано с тем, что люди опасаются разглашения своего статуса. Особенно – в маленьких городках, где все друг друга знают. Там уровень стигматизации выше. В больших городах проще, конечно. Тем не менее я знаю людей, которые выехали на подконтрольную территорию, в Константиновку, Дружковку, но продолжают ездить на ту сторону за препаратами, продолжают консультироваться на той стороне. Потому что привыкли к врачу, который их вел 3, 4, 5 лет, – рассказывает Наталия Безелева.

От России – «ни одной таблеточки»

В лекарствах для ВИЧ-позитивных людей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня недостатка нет. Угроза нехватки препаратов существовала для антиретровирусной терапии (АРТ) была в 2015 году. Оккупационные власти наотрез отказались принимать эти медикаменты от Украины.

– Российская Федерация обещала, что будет поставлять препараты, никакой помощи от международных организаций в плане туберкулеза и ВИЧ/СПИД нужно не будет. Это оказалось неправдой. По программе ВИЧ/СПИД не было поставлено ни одной таблеточки. Все поставки, которые туда идут, с 2015 года – это то, что было куплено за деньги Глобального фонда по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИД. Поставку осуществлял ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН, – говорит Валерия Рачинская, руководитель отдела по работе с регионами Благотворительной организации «Всеукраинская сеть ЛЖВ» (ЛЖВ – это «люди, живущие с ВИЧ»).

Глобальный фонд (для краткости в разговоре обычно опускается «по борьбе…» и так далее) выделял грант на 3 года, и в 2017 году планировал сворачивать экстренную помощь, выделенную Украине для закупки АРТ на неподконтрольную территорию. Однако сейчас принято решение продлить грант еще на 3 года.

– Но все равно договаривалась Украина, национальные неправительственные организации, они вели переговоры с Глобальным фондом, – подчеркивает Наталия Безелева из «Клуба «Світанок».

– Прерываний АРТ не было на неподконтрольных территориях, благодаря слаженной позиции доноров и ответственной позиции «Сети ЛЖВ». Препараты были закуплены Глобальным фондом и доставлены ЮНИСЕФ. Но была политическая воля Украины – без этого поставка не состоялась бы. Украина придерживается всех международных конвенций, и доставка была разрешена, – добавляет Валерия Рачинская из «Сети ЛЖВ».

Медицинские препараты, как известно, правительство Украины запретило поставлять через линию разграничения еще с 2014 года. Для препаратов антиретровирусной терапии было сделано исключение.

Бесплатной диагностики нет

«РГ» хотела поговорить с ВИЧ-позитивными людьми , которые живут на оккупированных территориях, но не вышло. Люди, через которых мы пытались выйти на связь, передавали ответ «нет». Рассказа без жизненных подробностей не получится, а если с ними, то человека можно будет идентифицировать. А выступление в проукраниском издании может серьезно усложнить жизнь обитателю оккупированных территорий.

Наталия Безелева как бывшая дончанка поддерживает отношения с людьми на той стороне. Она говорит, жизнь ВИЧ-позитивных людей в ОРДО стала однозначно хуже.

– Заболевание связано с состоянием иммунной системы, и дополнительный стресс, голод, холод, разрушенное жилье, артобстрелы, – все это ухудшает состояние. Кроме того, хотя препараты люди получают бесплатно (это гуманитарная помощь), бесплатной диагностики там сейчас нет. Даже базовый диагностический пакет – вирусная нагрузка, биохимия – платные. Это большая нагрузка на семейный бюджет, – констатирует руководитель «Клуба «Світанок».

А диагностика – это важная составляющая в жизни людей с ВИЧ. От ее результатов зависит схема лечения, а от правильности выбора схемы – состояние иммунной системы ВИЧ-позитивного человека и, соответственно, продолжительность его жизни.

– С медицинским персоналом проблема стояла остро в 2014-2015 годах, во время активных боевых действий. В 2015 году многие медики вернулись. Потому что переселенцев, скажем откровенно, сильно нигде не ждут. Часть задержалась на освобожденных территориях, а многие были вынуждены вернуться. И сейчас проблема с медперсоналом стоит, но не такая острая, как 2 года назад, – рассказывает Валерия Рачинская.

Нааталия Безелева говорит, что зачастую новые люди, которые пришли вместо уехавших медиков, недостаточно мотивированы, и «качество предоставляемых услуг снижается однозначно».

Программы снижения вреда под запретом

Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции, сообщает Украинский центр контроля за социально опасными заболеваниями МОЗ Украины. Динамика регистрации новых случаев ВИЧ стала снижаться с 2005 года, а в 2012 число выявленных ВИЧ-позитивных людей впервые было ниже, чем в предыдущем году. Начиная с 2013 года темпы распространения ВИЧ снова начали расти, сообщает сайт Фонда «АнтиСПИД», связывая это с сокращением программ по борьбе со СПИД.

Оккупационные власти на неподконтрольной правительству территории Донбасса активно противодействуют программам снижения вреда.

– В Луганской области, например, очень негативное отношение ко всем программам снижения вреда, которые реализует Глобальный фонд. Звучали (от представителей группировки «ЛНР». – «РГ») фразы типа: «Ваши презервативы, которые вы раздаете, подталкивают нашу совершенно здоровую духовную молодежь заняться сексом». Либо «своими шприцами вы продвигаете наркоманию». Какая-то не взрослая позиция: закрыть глаза и сказать, что проблемы нет, – рассказывает Валерия Рачинская из «Сети ЛЖВ».

Между тем именно незащищенный гетеросексуальный контакт – самый распространенный в Украине способ передачи ВИЧ, а на втором месте – заражение через введение инъекционных наркотиков одним шприцем с уже инфицированным человеком.

Таким образом, ситуация с эпидемией ВИЧ в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет неизбежно ухудшаться.

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