Идет верификация задержанных сторонников «ЛНР»

Списки задержанных сторонников незаконной группировки «ДНР» верифицированы. На очереди список «жителей ЛНР», удерживаемых на территории Украины.

Верификация списков задержанных сторонников «ДНР» завершена. Преступили к списку сторонников «ЛНР». Об этом сообщает представитель офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в эфире «112 Украина».

«Да, действительно. Происходит он по схеме такой же, как было с «ДНР» — это когда под «зонтиком» ОБСЕ с участием офиса уполномоченного и с участием матерей этих лиц происходит процесс верификации. Имеется в виду, что происходит общение с лицами, которые предварительно были включены в списки «ЛДНР» и предварительно выразили несогласие с тем, что они могут быть переданы той стороне. Следовательно, чтобы удостовериться, что эти заявления были сделаны без давления, это сознательный выбор, — оставаться на подконтрольной территории — именно с этой целью осуществляется процесс верификации. Уже завершен процесс верификации по спискам «ДНР», сейчас происходит верификация по спискам «ЛНР»», — отмечается в сообщении.

При этом назвать количество лиц, готовых вернуться в «республики», омбудсмен не может.

«По «ЛНР» процесс сейчас происходит. Эти цифры передаются в Минск, и в рамках Минского процесса будут приниматься политические решения», — отметил Чаплыга.

Напомним, что 12 апреля Трехсторонная контактная группа договорилась о том, что будет проведена верификация задержанных лиц.