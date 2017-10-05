В Минске настаивают на передачу Дебальцево Украине

На минских переговорах украинская сторона призвала к возврату к линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске настаивает на возвращении контроля над оккупированным Дебальцево. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

«Устойчивый и полноценный режим тишины – принципиальное условие для продолжения работы по гуманитарным, политическим и социальным вопросам. В этом контексте одна из важных составляющих – возврат к линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, по которому Дебальцево должно быть под контролем Украины; район Кальмиусского, Кумачово, Новоазовска и Саханки должен быть свободен от тяжелого вооружения; вдоль неподконтрольного Украине участка украинско-российской границы необходимо обеспечить зоны безопасности», — написала Олифер.

В сообщении пресс-секретаря также отмечается, что в целом ситуация с безопасностью на Донбассе тревожной: «РФ и ОРДЛО не выполняют взятые на себя обязательства в рамках соглашения о школьном перемирии».

«С 25 августа 2017 года незаконные вооруженные формирования ОРДЛО 979 раз обстреляли позиции украинских военных, в т.ч. из танков и артиллерии, а накануне на Мариупольском направлении (район н.п. Гнутово и Водяное) были использованы РСЗО «Град». За время перемирия 5 военных погибли, 37 были ранены. С 22 сентября 2017 года 6 раз были обстреляны населенные пункты — Гранитное, Марьинка, Зайцево. 30 сентября 2017 года СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел в районе Станицы Луганской, что в очередной раз срывает выполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств и ставит под угрозу выполнение Минских соглашений в целом. В то же время, украинская сторона приветствует разворачивание передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Станице Луганской», — сообщает Олифер.