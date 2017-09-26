Венгрия обещает блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона «Об образовании»

«Мы можем гарантировать, что это навредит Украине в будущем», — подчеркнул глава МИД Венгрии

Правительство Венгрии заявило, что собирается блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС и Украины. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро, сообщает официальный сайт МИД.

Это заявление стало реакцией властей страны на подписание президентом Порошенко закона «Об образовании».

«Мы можем гарантировать, что это навредит Украине в будущем», — подчеркнул глава МИД.

Решение Порошенко он назвал «позорным». Пресс-служба приводит его слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является «далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении».

В сообщении МИД отмечается, что Украина «может забыть об интеграции в Европу», а также приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: «Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС».

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII «Об образовании», принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года. Предостережение против него высказали Венгрия, Румыния, Болгария, Россия и Молдавия.