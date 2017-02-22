ВЦИОМ: Только 24% россиян поддерживают идею независимости «ЛДНР»

За включение неподконтрольных территорий в состав России высказалось еще меньше респондентов — 18%.

Из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что по мнению 36% россиян стране следует придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине. Так говорится в результатах опроса на сайте ВЦИОМ, обнародованных в понедельник 20 февраля 2017 г.

Согласно мнению 19% опрошенных, в условиях несоблюдения минских договоренностей России ничего не стоит предпринимать, 16% предлагают решать эти вопросы дипломатическим путем, столько же уверены в необходимости «давить на Киев», а 11% выступают за то, чтобы «поддержать Донбасс».

При этом большинство россиян (82%) выступают за продолжение оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«В конфликте Донецкой и Луганской народных республик с Киевом половина россиян предлагает в том или ином виде оказать поддержку ДНР и ЛНР», – говорится в результатах опроса. При этом только 24% опрошенных считают необходимым признать независимость республик, а еще меньше – 18% – принять в состав РФ.

При этом социологи отмечают, что перспектива улучшения общения России, Украины и Запада по-прежнему не влияет на отношение к вопросу помощи группировкам Донбасса: 59% респондентов уверены, что «поддержку следует оказывать и дальше».