Ассев жив и надеется на обмен пленными, — Фирсов

Пленному журналисту удалось передать записку матери через своего адвоката

Журналист из Донецка Станислав Асеев (Васин) чувствует себя нормально и надеется на освобождение. Об этом написал экс-нардеп Егор Фирсов на своей странице в «Фейсбуке».

«Удалось узнать новости о пленном журналисте Стасе Асееве (Васине). Через адвоката, он передал своей матери записку», — написал он.

Фиросов процитировал часть переданной записки.

«Все нормально — психологически не раскисаю. Занимаюсь спортом, даже бегаю на прогулках. Места мало, но я беру временем. Стараюсь представить себе набережную и вспомнить прежний маршрут. Вообще, воспоминания здесь — отдельный вид деятельности», — приводит он слова Васина.

«Так или иначе, я всегда знал, что однажды наручники могут защелкнуться, потому отчасти был к этому готов. Я сожалею лишь о том, что заставляю вас через все это проходить…», — пишет удерживаемый боевиками журналист.

По словам Фирсова, Станислав Асеев начал писать книгу.

«Много читает и попросил маму передать еще больше книг (в том числе и работы пленного ученого-религиоведа Козловского). Еще Стас просит поблагодарить всех, кто помогал распространять информацию о происходящем с ним. Все его надежды связаны только с обменом пленными. Ни на правосудие, ни на освобождение — шансов, как он считает, нет», — отметил Егор Фирсов.

Ранее сообщалось, что Украина собирается добиваться допуска международных наблюдателей к пленному журналисту.