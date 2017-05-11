«Мы мирная орда»: Вадим Самойлов представил в Луганске новую песню

10 мая на Театральной площади в оккупированном Луганске состоялось выступление экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.

Российский рок-музыкант Вадим Самойлов 10 мая выступил в центре Луганске на концерте в честь 72-й годовщины Дня победы. Во время выступления была представлена новая песня «На Берлин! (За Донбасс!)».

На «разогреве» у известного музыканта выступили студенты-вокалисты «вузов», функционирующих на территории оккупированного города, солисты луганской филармонии и военный ансамбль «Новороссия». Об этом сообщается на сепаратистском сайте «Луганский информационный центр».

«Сегодня специально для вас мы привезли особую песню, называется она «На Берлин!». Эту песню я задумал еще, когда впервые посетил послевоенный Луганск», — признался артист со сцены. По словам Самойлова, на написание песни его вдохновляли события на Донбассе и в Сирии.

«В ней я собрал все свои впечатления и чувства по поводу этого Великого Праздника, от наших поездок на Донбасс и в Сирию, в боевые части Российской армии и флот», — рассказал певец.

Представленная песня кроме основного имеет еще и рабочее название «За Донбасс!». В ней воспеты война на востоке Украины и боевые операции в Сирии.