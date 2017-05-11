ГПУ просит суд начать расследование касательно деятельности Клинчаева

Генпрокуратура направила в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-депутата Луганского областного совета. Представитель генерального прокурора сообщает, что речь идет о Клинчаеве

Генеральной прокуратурой Украины в суд направлено ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК Украины, которое расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении подозреваемого экс-депутата Луганского областного совета. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-центр ГПУ.

О каком именно депутате идет речь, в сообщении прямо не говорится. Сообщается, что «указанное лицо, являясь представителем власти, находясь у здания Луганского областного совета, в марте 2014 провозглашал публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя в Украине и осуществил захват здания Луганской областной государственной администрации».

При этом Радио Свобода, со ссылкой на твиттер официального представителя генерального прокурора Украины Ларисы Саган, информирует, что речь в сообщении ГПУ идет об экс-депутате Луганского областного совета Арсене Клинчаеве.

Источник напоминает, что в декабре 2016 года в рамках расследования уголовного производства в отношении экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова, обвиняемого в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организации захвата здания управления СБУ в Луганской области, организационном содействии созданию и деятельности группировки «ЛНР», сообщение о подозрении составили и для ряда экс-чиновников Луганщины. Среди них был и Клинчаев.

Арсен Клинчаев есть в списке разыскиваемых лиц, опубликованном на сайте Министерства внутренних дел Украины. Там указано, что его разыскивают по запросу СБУ.

Напомним, ранее было опубликовано видео выступления Ефремова на сепаратистском митинге в 2014 году. Арсен Клинчаев также присутствовал на этом мероприятии.