В Северодонецке «минировали» горсовет

Во время митинга неизвестный сообщил о взрывном устройстве, якобы находящемся в здании Северодонецкого городского совета

Полиция расследует факт относительно ложного сообщения о заминировании Северодонецкого городского совета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Как сообщают в ведомстве, сегодня, в 7.34 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что Северодонецкий городской совет заминирован. На момент поступления звонка на площади Мира, где находится админздание, проходил санкционированный митинг, в котором принимали участие около 1000 граждан.

«Сотрудники полиции, которые осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка во время проведения митинга, срочно эвакуировали работников горсовета, окружили помещение и перекрыли подходы к опасному сооружению. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники, кинологи и спецназовцы ГУНП в Луганской области. Обследовав все помещения и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов обнаружено не было, работу Северодонецкого городского совета было возобновлено», — поясняют в полиции.

Также отмечено, что следственным отделом Северодонецкого ОП ГУНП в Луганской области данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности». Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.