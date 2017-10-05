На мосту в Счастье украинские военные стреляли в мужчину

Пострадавший позже скончался в больнице от потери крови

6 сентября в городе Счастье Луганской области украинские военнослужащие стреляли в человека, переходившего мост. Позже пострадавший скончался в больнице от потери крови. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 3 октября.

«Офицер Вооруженных сил Украины в подконтрольном правительству г. Старобельск (85 км к северу от Луганска) проинформировал наблюдателей о том, что 6 сентября при пересечении человеком моста в Счастье его подстрелили», — сказано в отчете.

«По словам медицинского персонала больницы в Счастье, 6 сентября военнослужащими Вооруженных сил Украины к ним был доставлен мужчина, который умер от сильной кровопотери. Медработники также добавили, что мужчина имел три ранения в нижней части тела», — добавили в ОБСЕ.

В пресс-службе Генштаба и Минобороны изданию LIGA.net сообщили, что у них нет никакой информации по этому инциденту. Также неизвестно, почему информация о происшествии, случившемся 6 сентября, попала в отчет наблюдателей только спустя почти месяц.