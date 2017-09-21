В Россию на автобусе – только через Новоазовск

В ОРДО изменили правила поездок в РФ на автобусах

Для осуществления поездок в Россию из подконтрольных боевикам районов Донецкой области будет работать только один пункт пропуска. Об этом сообщает «министерство транспорта» группировки «ДНР».

Решение о новых правилах поездок были приняты в ходе совещания, на котором «были рассмотрены вопросы, касающиеся транспортной напряженности при осуществлении нерегулярных пассажирских перевозок через пропускные пункты на границе с Российской Федерацией».

Так, в «ДНР» постановили осуществлять нерегулярные пассажирские перевозки через АПП «Новоазовск» (Донецкая область) – АПП «Весело-Вознесенский» (РФ).