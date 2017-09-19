На оккупированных территориях Донбасса подорожает бензин

Розничная цена на топливо может вырасти на 60 копеек

Российское правительство одобрило повышение на топливо на 50 копеек за 1 литр в два этапа – с 1 января и 1 июля 2018 года. Об этом сообщил российский министр финансов Антон Силуанов, передает RNS.

По его словам, доход от повышения цен пойдет на строительство дорог и инфраструктуры в Калининграде, на Дальнем Востоке и в аннексированном Крыму.

Как пишут «Ведомости», из-за повышения акциза на 50 копеек 1 литр топлива в рознице может подорожать на 60 копеек.

Поскольку на территорию ОРДЛО бензин завозят исключительно с территории России, подорожание топлива коснётся и оккупированных территорий.