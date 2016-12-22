В Минске не смогли договориться по «дорожной карте» — Климкин

На переговорах в Минске не удалось достичь прогресса в обсуждении «дорожной карты» выполнения Минских соглашений в ходе встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки».

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает «LB.ua»

«Дискуссия относительно логики дорожной карты была довольно короткой, поскольку российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты. У нас остается фундаментальная разница в видении этой дорожной карты», — сказал Климкин.

По его словам, российская сторона хочет легитимизировать «свой протекторат или колонию на Донбассе, не совершая шагов по передаче контроля на оккупированном Донбассе международному сообществу, ОБСЕ, не совершая шагов по улучшению безопасности».

Дискуссия будет продолжаться в разных форматах, добавил Климкин.

Министр заявил, что о каких-либо результатах переговоров можно будет говорить в случае, если Международный комитет Красного Креста получит доступ к оккупированным территориям и если удастся освободить украинских заложников.

Министр внутренних дел России Сергей Лавров после переговоров заявил, что военнизированных миссий на Донбассе не будет.

«Такой необходимости не существует, никаких военизированных миссий ни ОБСЕ, ни какой-либо другой структуры, о чем периодически говорят в Киеве, не будет, никто даже о них не помышляет»,- приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, 20 октября в Берлине прошла встреча лидеров стран «нормандского формата». Стороны договорились, что главы МИД этих стран согласуют «дорожную карту» выполнения Минских соглашений до конца ноября. При этом президент России Владимир Путин соглашался на вооруженную миссию ОБСЕ на Донбассе.