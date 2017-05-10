В Луганской области появится новая подстанция

Луганская областная государственная администрация объявила о планах построить новую подстанцию 500 кВ «Креминская»

В середине апреля был определен победитель конкурса на выполнение работ по строительству новой подстанции 500 кВ «Кременская» с заходами ВЛ 500 кВ «Донбасская – Донская» и ВЛ 220 кВ «Кременская – Юбилейная». Договор на ведение строительных работ будет заключен до конца мая, а строительство начнется уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Планируется, что построенный объект позволит подсоединить область к Объединенной энергетической системе Украины и снимет все вопросы касательно поставок электроэнергии в регионы. Новая подстанция должна заработать уже в 1 квартале 2018 года.

«В результате боевых действий подконтрольная украинской власти часть области оказалась на так называемом «энергетическом острове». Единственным источником генерации электроэнергии осталась Луганская ТЭС, риск повреждения которой достаточно велик. Поэтому строительство подстанции является единственным вариантом поддержания стабильного энергообеспечения региона», — прокомментировал ситуацию председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Источник подчеркивает, что магистральные линии электропередач частично проходят по временно неподконтрольной украинской власти территории области и после полного прекращения перетоков электроэнергии с 25 апреля текущего года не задействованы в энергообеспечении региона. Питание осуществляется по одной линии мощностью 220 кВ «ЛуТЕС — Лисичанская», которая полностью расположена на подконтрольной территории.

Напомним, Реальная Газета выясняла, как луганчане пережили переподключение электричества.