В Луганской области отравились 22 студента

Учащихся Старобельского техникума ЛНАУ госпитализировали с диагнозом острая кишечная инфекция

На Луганщине открытое уголовное производство по факту отравления студентов Старобельского техникума ЛНАУ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

«В дежурную часть Старобельского отдела полиции поступило сообщение о том, что из общежития Старобельского техникума ЛНАУ, который расположен в селе Веселое Старобельского района, в инфекционное отделение больницы госпитализированы студенты техникума с признаками острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении.

Выездом на место происшествия установлено, что 12 сентября примерно в 19 часов к очередному общежития обратился студент техникума с жалобами на головную боль, тошноту. Скрой помощью студент был госпитализирован в инфекционное отделение районной больницы. Жалобы от студентов на самочувствие поступали в течение ночи и продолжают поступать до сих пор.

На сегодняшний день в больницу госпитализированы 22 студента с диагнозом острая кишечная инфекция.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.