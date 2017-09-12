На Луганщие отдали под суд «главу администрации» боевиков. Пока заочно

«Главу администрации» Перевальского района будут судить за сотрудничество с боевиками

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении «главы администрации Перевальского района», подконтрольного незаконной организации «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, ему заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности террористической организации, совершении действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

В сообщении говорится, что в декабре 2014 года злоумышленник, который является гражданином Украины, инициировал и дал согласие на назначение себя на должность так называемого «главы администрации Перевальского района ЛНР», эту должность он занимает и сейчас.

«Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении последнего проведена процедура специального досудебного расследования, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд», — говорится в сообщении.