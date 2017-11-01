В Луганске запретили «Матильду»

Анастасия Пятерикова добилась, чтобы в кинотеатре «Русь» сняли с проката фильм российского режиссёра Алексея Учителя

Анастасия Пятерикова, которая возглавляет общественную организацию «Луганская гвардия», добилась снятия с проката фильма «Матильда», который снял российский режиссёр Алексей Учитель. Об это сообщает сайт «Четвертая власть» и приводит ссылку на видео-блог организации «Луганская гвардия», где выложено видео о том, как Пятерикова и православные активисты добиваются отмены показа.

На видео «Луганск за Царя» Пятерикова и несколько ее единомышленников стоят у входа в кинотеатр «Украина», переименованный сепаратистами в «Русь», и благодарят руководство кинотеатра за то, что фильм «Матильда» сняли с проката. Православные активисты на видео называют киноленту «кощунственной» и полагают, что она снята нарочно как провокация.

В конце ролика представлен комментарий сотрудника кинотеатра, который подтверждает, что фильм снят с проката, хотя раньше его планировали показывать.

Богер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook отмечает, что, несмотря на все старания главной противницы «Матильды» Натальи Поклонской, в России фильм не запретили.

«Интересно, что даже в самой России фильм не запретили, несмотря на требования и угрозы Поклонской. Получается, что в Луганске построили даже не русский, а ультрарусский мир, который по степени безумия превосходит оригинал. Луганск сегодня — это Россия будущего, о которой мечтают Поклонская, байкер Хирург, писатель Прилепин и прочие юродивые черносотенцы», — написал Казанский.

Блогер отмечает, что в соседней «ДНР» фильм пока не запретили.

Ранее сообщалось, что 1 августа возле одного из луганских храмов состоялось молитвенное стояние, участники которого протестовали против показа российского фильма «Матильда».

До этого Анастасия Пятерикова заявляла, что убийство стахановского сепаратиста Павла Дрёмова было серийным. «Официальная версия ЛНР» о причастности к нему спецслужб Украины — ложь. Настоящим заказчиком убийства является глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий.