В Луганске снова опечатывают квартиры?

Пользователи социальных сетей жалуются, что их луганские квартиры опечатывают

27 апреля в одном из сепаратистских пабликов снова стали появляться сообщения о том, что в Луганске опечатывают квартиры, в которых никто не живет. Пока хозяин опечатанной недвижимости находился на заработках в России, на двери его Луганской квартиры появилась бумажная «пломба» с надписью «опечатано».

Как сообщили другие пользователи этого паблика, данный случай не единичный: «У моей подруги так же квартиру в центре опечатали, позвонила по указанному номеру, там спросили, является ли она собственницей квартиры, и кто там в данный момент проживает, она ответила. И все, сказали — извините за беспокойство. Интересно для чего это стали делать?».

Местные жители сообщают, что опечатывание проводится так называемой «военной комендатурой» с целью контроля над жильем, в котором якобы никто не живет.

Ранее уже сообщалось, что в «ЛНР» утверждено постановление о «легализации» вскрытия квартир.