В Луганске маршрутка сбила ребенка

Попавший под колеса мальчик доставлен в Луганскую детскую больницу с травмами разной степени тяжести

26 апреля в Луганске на квартале Заречный водитель маршрутного такси сбил ребенка. Об этом сообщает сайт «МВД ЛНР».

Известно, что водитель 1961 г.р. находился за рулем автомобиля «Рута СПГ», следовавшего по маршруту № 133, и совершил наезд на мальчика 2004 г.р. «Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом вещества головного мозга, гематомой головного мозга, подкожной гематомой лба и переломом правого плеча со смещением госпитализирован», — говорится в источнике.

Очевидцы сообщают, что авария произошла, когда ребенок переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода. Грузовик, двигавшийся в это время по проезжей части, пропустил пешехода, но водитель «Газели», ехавшей по соседней полосе, не увидел мальчика.