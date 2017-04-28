В оккупированном Луганске снова исчез бензин

Пользователи социальных сетей жалуются на отсутствие бензина в Луганске.

28 апреля ряд пользователей из социальных сетей стали жаловаться на отсутствие топлива на заправках в оккупированном Луганске. Так, бензина нет на АЗС по улицам Херсонская, Луганской Правды, Лутугинской, 26 Бакинских комиссаров, в районе квартала Юбилейный, Гаевого, Щербакова, ЛТК-арены и прочих местах, где обычно заправлялись луганчане.

«Красота! На Пасху без бензина, на майские праздники без бензина», — жалуются автолюбители.

Это уже не первые проблемы с топливом на оккупированных территориях. Не так давно бензин исчез с заправок. Тогда власти так называемой «ЛНР» обещали исправить проблему в течение недели, но топливные проблемы продолжают нарастать.