В «ЛНР» задержали задержали луганского блогера (видео)

В оккупированном Луганске задержан блогер под ником «Edward Ned», которого обвиняют в шпионаже и госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба «министерства государственной безопасности» «ЛНР».

По информации источника, сотрудниками «МГБ» выявлен блогер под никнеймом «Edward Ned» («Эдвард Нед»), который в социальных сетях распространял материалы, квалифицированные экспертами как экстремистские.

В «МГБ» заявили, что указанным пользователем является житель Луганска Неделяев Эдуард Владимирович, у которого, как выяснилось, давно налажены прочные связи с сотрудниками украинских спецслужб и батальоном «Айдар».

Сообщается, что в ходе обысков, проведённых на всех квартирах задержанного, найдены крупные суммы денег, которые, по предварительным данным следствия, предназначались для проведения деструктивной работы на оккупированной территории.

Задержанному Эдуарду Неделяеву предъявлены обвинения в государственной измене. Возбуждены уголовные дела по статьям 335 (шпионаж), 343 УК «ЛНР» (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).