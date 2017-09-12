В «ЛНР» установили 6 банкоматов и около сотни POS-терминалов

Техника пока не работает, но ее планируют запустить в ближайшее время. Пользователям будет предоставлен ограниченный перечень услуг

Так называемый «государственный банк «ЛНР» завершил подготовку к запуску оборудование, которое позволит луга чанам пользоваться пластиковыми картами. Об этом сообщили сепаратистские СМИ.

«В рамках реализации проекта по запуску системы процессинга пластиковых карт специалистами Госбанка в ряде отделений установлены банкоматы и POS-терминалы с необходимым программным обеспечением. Установленное оборудование готово к работе, однако пока не введено в эксплуатацию», − говорится в сообщении.

Получить наличные можно в 6 банкоматах города, расположенных, в основном, в центре города. POS-терминалы появились в разных отделениях «госбанка» в количестве 117 штук.

«На начальном этапе банкоматы позволят владельцам платежных карт снимать наличные с банковских счетов, просматривать остаток по счету, позже перечень функций будет расширен», − сообщили в организации.

Правда, в банкоматах пользователям будет доступен только ограниченный перечень услуг. Остальное обещают подключить позже. А POS-терминалами можно будет воспользоваться в «отжатой» боевиками сети супермаркетов «Народный» (бывшая «АТБ»).

«В отделениях Госбанка ЛНР будет доступна возможность пополнения и снятия средств со счета с помощью POS-терминалов, позже появится функция перевода средств с карты на карту», -проинформировали в финучреждении.

В пресс-службе подчеркнули, что банкоматы и терминалы будут производить операции только с картами, выданными «госбанком».

В пресс-службе Госбанка напомнили, что первыми пластиковые карты получат сотрудники министерств и ведомств Республики и сотрудники банка.