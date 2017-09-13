В «ЛНР» задержан спортсмен, развернувший флаг Украины

Во время церемонии награждения украинский мастер спорта вышел на награждение, завернувшись в желто-голубой флаг, и порвал грамоту «ЛНР»

26 августа во время церемонии награждения на спортивном мероприятии в городе Стаханове (населенный пункт, контролируемый группировкой «ЛНР») мастер спорта по полиатлону Виктор Степаненко завернулся в украинский флаг и порвал грамоту «ЛНР». Об этом в Facebook блоггер Антон Птицын.

«Увидев украинский флаг, в лнрии организаторы испугались меня награждать», — написал на своей странице в Facebook Виктор Степаненко под фотографией с церемонии награждения.

Однако вскоре так называемое «МГБ ЛНР» арестовало спортсмена.

Позднее в ведомстве заявили, что выйти на награждение с флагом Украины спортсмена заставили сотрудники СБУ, якобы угрожая 80-летней матери Степаненко.

«С учетом всех обстоятельств Виктору Степаненко было вынесено предупреждение о незаконности подобных действий», — сообщили в группировке.

Однако пользователи социальных сетей пишут, что в «МГБ» Виктора избивали.

«Виктора уже выпустили. Сильно побили, ноги прям синие. По УЗИ будет смотреть почки на месте ли… Принудили дать интервью, и что претензий не имеет», — пишет интернет-пользователь Татьяна в комментариях к записи Антона Птицына.

