В «ЛНР» скрывают лица охраны Плотницкого

В новостях «ЛНР» вышел сюжет, где у охраны главы «республики» скрыты лица

3 мая в эфир «ГТРК ЛНР» вышел сюжет о состоявшемся накануне мемориальном митинге памяти одесситов, погибших в доме профсоюзов в 2014 году. В кадре, где запечатлен глава незаконной организации «ЛНР» отчетливо видно несколько фигур, у которых заретушированы лица. Эти люди стоят прямо за спиной Плотницкого.

Однако на фотографиях с этого же события, размещенных в социальных сетях, лица некоторых из «заретушированных» людей рассмотреть все же можно. Это мужчины крепкого телосложения в футболках, которые держатся позади Плотницкого и его гостей. Запечатленные на фото мужчины смотрят не на происходящее на импровизированной сцене, а настороженно наблюдают за собравшимися людьми. Из чего можно заключить, что это – охрана главы «республики».

Остается неясным, зачем в «ГТРК ЛНР» поступило распоряжение скрыть лица охранников. Также неясно, кто эти молодые люди и откуда они.

При этом пользователи социальной сети «Вконтакте» сообщают, что на упомянутый митинг не был открыт для всех желающих. Территория была оцеплена, и к собравшимся подойти было нельзя.