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В «ЛНР» скрывают лица охраны Плотницкого


Плотницкий на митинге 2 мая в Луганске. Фото – кадр из трансляции «ГТРК ЛНР»

Плотницкий на митинге 2 мая в Луганске. Фото – кадр из трансляции «ГТРК ЛНР»

В новостях «ЛНР» вышел сюжет, где у охраны главы «республики» скрыты лица

3 мая в эфир «ГТРК ЛНР» вышел сюжет о состоявшемся накануне мемориальном митинге памяти одесситов, погибших в доме профсоюзов в 2014 году. В кадре, где запечатлен глава незаконной организации «ЛНР» отчетливо видно несколько фигур, у которых заретушированы лица. Эти люди стоят прямо за спиной Плотницкого.

Однако на фотографиях с этого же события, размещенных в социальных сетях, лица некоторых из «заретушированных» людей рассмотреть все же можно. Это мужчины крепкого телосложения в футболках, которые держатся позади Плотницкого и его гостей. Запечатленные на фото мужчины смотрят не на происходящее на импровизированной сцене, а настороженно наблюдают за собравшимися людьми. Из чего можно заключить, что это – охрана главы «республики».

Митинг 2 мая в Луганске. Фото из социальных сетей.

Митинг 2 мая в Луганске. Фото из социальных сетей.

Остается неясным, зачем в «ГТРК ЛНР» поступило распоряжение скрыть лица охранников. Также неясно, кто эти молодые люди и откуда они.

На фото видно двух «охранников» Плотницкого

На фото видно двух «охранников» Плотницкого

При этом пользователи социальной сети «Вконтакте» сообщают, что на упомянутый митинг не был открыт для всех желающих. Территория была оцеплена, и к собравшимся подойти было нельзя.

Простых людей не пускали

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