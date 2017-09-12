В «ЛНР» ликвидировали акцию протеста до ее начала

В Луганске задержали человека, который, по мнению боевиков, планировал акцию протеста по заданию Киева

Сотрудники так называемого «министерства государственной безопасности ЛНР» задержали человека, пытавшегося провести в Луганске массовую акцию протеста. По данным «МГБ», запланированная акция должна была «дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Республике». Об этом сообщает новостное агентство сепаратистов ЛИЦ.

«Министерством государственной безопасности задержан организатор несанкционированного митинга, планировавший в сговоре с представителями Украины массовую акцию протеста c целью дестабилизации социально-политической ситуации в Республике», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель ОРЛО Станислав Дусяк, который, как утверждают в «МГБ», призывал в соцсетях к проведению в городе Луганске незаконного митинга.

Как утверждают силовики, задержанный признал свою вину и рассказал, что проводить акцию протеста его уговорил представитель прокуратуры из подконтрольной части Луганской области.

В «МГБ» напомнили, что проводить несанкционированные митинги в «ЛНР» запрещено. Нарушителей ожидает административная ответственность.

«В связи с действующим военным положением, законодательством ЛНР для обеспечения безопасности граждан установлен «определенный порядок проведения массовых мероприятий, предусматривающий их заблаговременное согласование с органами государственной власти», — говорится в сообщении.