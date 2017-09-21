В «ЛНР» колонии торгуют металлоломом

Исправительное заведение на оккупированной территории предлагает купить несколько тонн металлолома неизвестного происхождения

В так называемом «управлении исполнением наказаний МВД ЛНР» объявили, что выставляют на продажу несколько тонн металлолома. Сообщение об этом появилось на сайте фейкового «МВД ЛНР».

В нем говорится, что «УИН МВД ЛНР» предлагает к реализации «лом черных металлов общей массой 687,869 тонн».

В частности, Брянковская исправительная колония предлагает к реализации лом чёрных металлов общей массой 49,33 тонны, Перевальская исправительная колония — лом чёрных металлов общей массой 427,694 тонны, Краснолучская исправительная колония — лом чёрных металлов общей массой 89,655 тонны, Свердловская исправительная колония — лом чёрных металлов общей массой 121,190 тонны.

Исправительное учреждение предлагает купить чугунный и стальной лом «на условиях самовывоза».

Откуда в колониях взялся такой объем металлолома, неизвестно.