В «ЛНР» госслужащим может стать кто угодно

Глава так называемой «ЛНР» до конца 2017 года отменил требования к стажу для работы в местных «госорганах»

5 мая Игорь Плотницкий внес изменения в указ «О квалификационных требованиях к должностям государственных гражданских служащих ЛНР». Согласно этим изменениям, до конца 2017 года соискателям не нужен стаж для того, чтобы стать государственным служащим. Об этом сообщается на сайте «Луганского информационного центра».

В частности, для главных групп должностей государственной гражданской службы предусмотрены следующие требования:

«до 31 декабря 2017 года: без требований к стажу государственной гражданской службы и стажу работы по специальности;

до 31 декабря 2018 года: наличие стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности;

до 31 декабря 2019 года: стаж государственной гражданской службы – не менее одного года или стаж работы по специальности – не менее двух лет;

до 16 августа 2020 года: стаж государственной гражданской службы – не менее двух лет или стаж работы по специальности – не менее трех лет;

с 17 августа 2020 года: стаж государственной гражданской службы – не менее трех лет или стаж работы по специальности – не менее четырех лет», – говорится в документе.

Предполагается, что такие условия поспособствуют трудоустройству молодежи в «госорганы».

Таким образом, сейчас в «ЛНР» госслужащим может стать человек, не обладающий никаким опытом работы по специальности.