В Донецке показали картины с портретами «героев»

В Донецке на выставке картин показали портреты Захарченко, Гиви и Моторолы.

В оккупированном Донецке в художественно-выставочном центре «АртДонбасс» состоялось открытие выставки «Мы победим!». Экспозицию составили работы российских и донецких живописцев, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Об этом рассказывает «Донецкое агентство новостей».

Среди картин на выставке представлены портреты боевиков «Гиви» (Михаила Толстых) и «Моторолы» (Арсена Павлова), а так же диптих с портретом главы незаконной группировки «ДНР» Александра Захарченко. На нем кроме самого главы «республики» с георгиевской лентой можно увидеть икону, механического коня с гривой, образующей флаг «ДНР».

В сообщении говорится, что выставка будет работать до конца мая.